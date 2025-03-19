Фиктивная закупка саженцев с убытком на 27 млн ​​грн — экс-замминистра агрополитики подозревают в злоупотреблении

Бывший замминистра и заместитель руководителя РГА незаконно обеспечили выплату 27 млн ​​грн государственной помощи предприятию в области растениеводства.

Фото: agropolit.com

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САП и НАБУ сообщили о подозрении бывшему заместителю министра агрополитики. Об этом информирует Специализированная антикоррупционная прокуратура.

В частности, экс-заместителю министра аграрной политики и продовольствия, а также бывшему заместителю главы районной государственной администрации сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге, что привело к многомиллионным убыткам для государства.

По данным следствия, в 2018 году руководитель одного из департаментов Минагрополитики, который впоследствии занял должность замминистра, совместно с заместителем главы РГА незаконно обеспечили выплату 27 млн гривен государственной помощи предприятию в сфере растениеводства. Средства были выделены как компенсация затрат, якобы понесённых на приобретение саженцев. На самом деле указанная продукция не закупалась, а была вкладом в уставный капитал предприятия от единственного учредителя.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 2 ст. 364 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.

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