В Киеве ограничат движение по Европейской площади, но на несколько дней

Изменения связаны с необходимостью ремонта покрытия проезжей части.

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В столице частично ограничат движение транспорта по Европейской площади. Как указали в КГГА, ограничение будет действовать несколько дней — с 20 по 24 марта включительно.

Такие изменения связаны с необходимостью ремонта покрытия проезжей части возле гостиницы «Днепр».

Ранее стало известно, что с 14 марта по 1 августа будет действовать ограничение движения по Броварскому проспекту на выезд из города. Движение транспорта организуют по противоположной стороне в направлении центра Киева.

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