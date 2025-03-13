Рух Броварським проспектом у Києві буде обмежено до серпня — схема об’їзду

Рух транспорту організують протилежною стороною в напрямку центру міста.

Фото: tvoemisto.tv

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Комунальна корпорація «Київавтодор» повідомила, що із 14 березня до 1 серпня діятиме обмеження руху Броварським проспектом на виїзд із міста. Рух транспорту організують протилежною стороною в напрямку центру Києва. Про це інформує пресслужба КК.

«Роботи виконуватимуться в межах реконструкції шляхопроводу на перетині вулиці Будівельників із Броварським проспектом біля станції метро «Дарниця», - сказано у повідомленні.

Дорожники демонтуватимуть балки, прогонові будови, опори та фундамент із подальшим влаштуванням нових конструкцій шляхопроводу.

Весь комплекс робіт заплановано виконати до кінця року.

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