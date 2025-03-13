Движение по Броварскому проспекту в Киеве будет ограничено до августа — схема объезда

Движение транспорта организуют по противоположной стороне в направлении центра города.

Фото: tvoemisto.tv

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Коммунальная корпорация «Киевавтодор» сообщила, что с 14 марта по 1 августа будет действовать ограничение движения по Броварскому проспекту на выезд из города. Движение транспорта организуют по противоположной стороне в направлении центра Киева. Об этом информирует пресс-служба КК.

«Работы будут выполняться в рамках реконструкции путепровода на пересечении улицы Строителей с Броварским проспектом возле станции метро «Дарница», — говорится в сообщении.

Дорожные службы проведут демонтаж балок, пролетных строений, опор и фундамента с последующим обустройством новых конструкций путепровода.

Весь комплекс работ запланировано выполнить до конца года.

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