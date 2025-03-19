У Києві обмежать рух Європейською площею, але на декілька днів

Зміни пов’язані з необхідністю ремонту покриття проїжджої частини.

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У столиці частково обмежать рух транспорту Європейською площею. Як вказують у КМДА, обмеження буде діяти кілька днів – з 20 до 24 березня включно.

Такі зміни пов’язані з необхідністю ремонту покриття проїжджої частини поблизу готелю «Дніпро».

Раніше стало відомо, що із 14 березня до 1 серпня діятиме обмеження руху Броварським проспектом на виїзд із міста. Рух транспорту організують протилежною стороною в напрямку центру Києва.

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