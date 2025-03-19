Українці можуть подати через Дію 6 нових типів заяв до Реєстру збитків

Українці з 19 березня можуть подавати заяви до міжнародного Реєстру збитків через Дію.

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З 19 березня українці матимуть змогу подавати заяви до міжнародного Реєстру збитків через портал «Дія». Заяви можна буде подати за шістьма категоріями: вимушене переміщення всередині країни, серйозні тілесні ушкодження, сексуальне насильство, катування, обмеження свободи (полон), примусова праця чи служба.

Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, уточнивши, що ці напрямки є найбільш чутливими і масовими серед тих, які постраждали від агресії Росії проти України. Він зазначив, що відповідні заяви можна буде подавати через «Дію».

«Україна твердо стоїть на позиції притягнення винних до відповідальності та відновлення справедливості. Закликаємо всіх українців подавати заяви до Реєстру, бо кожна така заява — це крок до того, що росія не залишиться безкарною», – підкреслив Шмигаль.

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