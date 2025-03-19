Адвокатка з Миколаївщини намагалась за $3 тисячі підкупити прикордонника, щоб переправити ухилянта за кордон

52-річна жінка запропонувала прикордоннику 3 тисячі доларів в обмін на незаконне переправлення військовозобов’язаного.

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У Миколаївській області затримали адвокатку, яка пропонувала хабар прикордоннику за незаконне переправлення за кордон чоловіка, що підлягає мобілізації. Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Так, правоохоронці викрили злочинну схему незаконного перетину державного кордону. Організаторкою виявилась 52-річна адвокатка, яка, незважаючи на професійні знання та чітке розуміння наслідків, вирішила дати хабар у розмірі 3 тисяч доларів одному з прикордонників.

Військовослужбовець, отримавши таку пропозицію, одразу доповів про цей факт своєму керівництву.

В результаті невідкладних слідчих дій, фігурантку затримали під час передачі, так званого «авансу» у розмірі 1,5 тисячі доларів.

Затриманій організаторці схеми оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 369 ККУ «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі».

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