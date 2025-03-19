У Мінекономіки повідомили про зростання економіки України та розкрили показник

Основними факторами зростання залишаються будівельна галузь, переробна промисловість та внутрішня торгівля.

Фото: espreso.tv

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Міністерство економіки України повідомило, що у лютому ВВП країни зріс на 0,7%, а за підсумками перших двох місяців року — на 1,1%.

У відомстві підкреслюють, що дещо нижчий початок року є віддзеркаленням нерівномірності тенденцій росту минулого року.

Перший заступник Міністра економіки України Олексій Соболев заявив, що наразі показник поки навіть трохи вище прогнозу на 1 квартал. Основними факторами зростання залишаються будівельна галузь, переробна промисловість та внутрішня торгівля.

«Уповільнення темпів зростання економіки у лютому відбулося через ракетні обстріли об'єктів газовидобування та тимчасове зменшення активності експортерів. Водночас високе бюджетне фінансування відновлення пошкодженої критичної інфраструктури, будівництва житла за програмами єВідновлення та єОселя, а також закупівлі вітчизняної продукції сектору ОПК компенсували ці негативні чинники», — розповів Олексій Соболев.

Зростання ВВП у лютому 2025 року також відбулось завдяки пожвавленню у внутрішній (роздрібній) торгівлі. У лютому продовжували покращуватись споживчі настрої — ця тенденція спостерігається четвертий місяць поспіль.

Програми відновлення та підтримки бізнесу сприяють розвитку переробної промисловості, зокрема завдяки міжнародній фінансовій допомозі. Виробництво будівельних матеріалів, продукції машинобудування та харчової промисловості демонструє позитивну динаміку. У секторі ОПК збільшуються виробничі потужності на фоні розширення оборонних замовлень. Металургія також активізується – зростає виготовлення чавуну, сталі та прокату.

Крім того, в сільському господарстві спостерігається зниження виробництва тваринницької продукції через збільшення собівартості її виробництва. Також зафіксовано падіння у добувній промисловості через ракетні обстріли видобувної газової інфраструктури та падіння у транспорті через тимчасове зменшення активності експортерів.

У відомстві нагадали, прогноз зростання ВВП, закладений до бюджету 2025 року – 2,7% за рік.

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