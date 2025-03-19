Особа не може бути передана на поруки організації, з якою вона не має трудових або навчальних зв’язків, — Верховний Суд

Неможливо передати особу на поруки організації, якщо вона не перебуває під її контролем через роботу чи навчання.

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Передача особи на поруки підприємству, установі чи організації, з якими особа не перебуває в трудових відносинах або на навчанні та, відповідно, не перебуває під їхнім постійним контролем, є неможливою. Такого висновку дійшов Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду за результатом розгляду справи № 442/685/24.

Обставини справи:

У цьому провадженні суди попередніх інстанцій звільнили обвинуваченого від кримінальної відповідальності на підставі ст. 47 КК України за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 246 цього Кодексу, у зв’язку з передачею його на поруки колективу громадської організації «Рада міста», а кримінальне провадження закрили на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України. Прокурор у касаційній скарзі зазначив про безпідставність такого звільнення, оскільки, передавши особу на поруки колективу громадської організації, суд не з’ясував, чи буде здатний такий колектив та яким саме чином здійснювати заходи виховного характеру.

Скасовуючи рішення судів попередніх інстанцій і призначаючи новий розгляд у суді першої інстанції, Верховний Суд вказав, що процесуальною умовою звільнення особи від кримінальної відповідальності є наявність клопотання колективу підприємства, установи чи організації про передачу цієї особи на поруки, в якому має бути зазначено мотивоване прохання загальних зборів колективу за місцем роботи або навчання обвинуваченої чи підсудної особи звільнити її від кримінальної відповідальності, зобов’язання проводити з нею відповідну виховну роботу, поручительство колективу про те, що ця особа не допустить надалі суспільно небезпечної поведінки. Колектив підприємства, установи чи організації утворюють особи, які своєю працею чи навчанням беруть участь у його діяльності.

Як убачається з матеріалів справи, особу передано на поруки громадській організації «Рада міста», з якою остання не перебуває в трудових відносинах і під її постійним контролем. Отже, колектив цієї громадської організації не має ознак трудового колективу з огляду на положення ст. 47 КК України.

Постанова ККС ВС від 28 січня 2025 року у справі № 442/685/24 (провадження № 51-3246км24) – за посиланням.

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