Практика судів
  1. Судова практика
  2. / Верховний Суд

Особа не може бути передана на поруки організації, з якою вона не має трудових або навчальних зв’язків, — Верховний Суд

14:20, 19 березня 2025
Неможливо передати особу на поруки організації, якщо вона не перебуває під її контролем через роботу чи навчання.
Особа не може бути передана на поруки організації, з якою вона не має трудових або навчальних зв’язків, — Верховний Суд
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Передача особи на поруки підприємству, установі чи організації, з якими особа не перебуває в трудових відносинах або на навчанні та, відповідно, не перебуває під їхнім постійним контролем, є неможливою. Такого висновку дійшов Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду за результатом розгляду справи № 442/685/24.

Обставини справи:

У цьому провадженні суди попередніх інстанцій звільнили обвинуваченого від кримінальної відповідальності на підставі ст. 47 КК України за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 246 цього Кодексу, у зв’язку з передачею його на поруки колективу громадської організації «Рада міста», а кримінальне провадження закрили на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України. Прокурор у касаційній скарзі зазначив про безпідставність такого звільнення, оскільки, передавши особу на поруки колективу громадської організації, суд не з’ясував, чи буде здатний такий колектив та яким саме чином здійснювати заходи виховного характеру.

Скасовуючи рішення судів попередніх інстанцій і призначаючи новий розгляд у суді першої інстанції, Верховний Суд вказав, що процесуальною умовою звільнення особи від кримінальної відповідальності є наявність клопотання колективу підприємства, установи чи організації про передачу цієї особи на поруки, в якому має бути зазначено мотивоване прохання загальних зборів колективу за місцем роботи або навчання обвинуваченої чи підсудної особи звільнити її від кримінальної відповідальності, зобов’язання проводити з нею відповідну виховну роботу, поручительство колективу про те, що ця особа не допустить надалі суспільно небезпечної поведінки. Колектив підприємства, установи чи організації утворюють особи, які своєю працею чи навчанням беруть участь у його діяльності.

Як убачається з матеріалів справи, особу передано на поруки громадській організації «Рада міста», з якою остання не перебуває в трудових відносинах і під її постійним контролем. Отже, колектив цієї громадської організації не має ознак трудового колективу з огляду на положення ст. 47 КК України.

Постанова ККС ВС від 28 січня 2025 року у справі № 442/685/24 (провадження № 51-3246км24) – за посиланням.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Верховний Суд судова практика ККС ВС навчання трудові відносини

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Оголошено новий конкурс на посади членів Вищої ради правосуддя по квоті З’їзду суддів

Документи на дві вакантні посади членів Ради правосуддя можна подати до 28 квітня.

Родичі членів ВККС та Вищої ради правосуддя вдало склали іспит на посади суддів апеляційних господарських судів

Члени Вищої ради правосуддя також вдало склали іспит.

ВАКС: правосуддя з обвинувальним ухилом

Слідчі судді ВАКС уже на етапі обрання запобіжного заходу перебувають під впливом цілеспрямовано сформованої суспільної думки і їм треба виявляти мужність, щоб при ухваленні рішення не озиратися на громадський осуд та «атаку» громадських активістів – набагато простіше «йти за вітром», задовольняючи клопотання НАБУ/САП та застосовуючи до підозрюваних максимально суворі види процесуального примусу.

Депутати повернулися до розгляду законопроекту про приховування судових справ щодо мобілізації, ТЦК та військовослужбовців від громадськості у Реєстрі судових рішень

Комітет з питань правової політики рекомендував прийняти закон про заборону публікації у публічній частині Реєстру судових справ стосовно мобілізації, військового обліку та інших «чутливих» питань, але може статися так, що від громадськості приховають й інші справи.

Суддям зможуть встановити доплату до 42 тисяч грн – комітет рекомендував прийняти законопроект

Комітет рекомендував Верховній Раді прийняти в цілому законопроект, який передбачає спеціальні доплати суддям місцевих судів.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Катерина Мінаєва
    Катерина Мінаєва
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Олег Оксененко
    Олег Оксененко
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Ганна Панова
    Ганна Панова
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Тетяна Драчук
    Тетяна Драчук
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду