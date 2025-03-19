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Лицо не может быть передано на поруки организации, с которой у него нет трудовых или учебных связей, — Верховный Суд

14:20, 19 марта 2025
Невозможно передать лицо на поруки организации, если оно не находится под ее контролем через работу или учебу.
Лицо не может быть передано на поруки организации, с которой у него нет трудовых или учебных связей, — Верховный Суд
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Передача лица на поруки предприятию, учреждению или организации, с которыми оно не состоит в трудовых отношениях или на обучении и, соответственно, не находится под их постоянным контролем, является невозможной. К такому выводу пришел Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда по результатам рассмотрения дела № 442/685/24.

Обставини справи:

У цьому провадженні суди попередніх інстанцій звільнили обвинуваченого від кримінальної відповідальності на підставі ст. 47 КК України за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 246 цього Кодексу, у зв’язку з передачею його на поруки колективу громадської організації «Рада міста», а кримінальне провадження закрили на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України. Прокурор у касаційній скарзі зазначив про безпідставність такого звільнення, оскільки, передавши особу на поруки колективу громадської організації, суд не з’ясував, чи буде здатний такий колектив та яким саме чином здійснювати заходи виховного характеру.

Скасовуючи рішення судів попередніх інстанцій і призначаючи новий розгляд у суді першої інстанції, Верховний Суд вказав, що процесуальною умовою звільнення особи від кримінальної відповідальності є наявність клопотання колективу підприємства, установи чи організації про передачу цієї особи на поруки, в якому має бути зазначено мотивоване прохання загальних зборів колективу за місцем роботи або навчання обвинуваченої чи підсудної особи звільнити її від кримінальної відповідальності, зобов’язання проводити з нею відповідну виховну роботу, поручительство колективу про те, що ця особа не допустить надалі суспільно небезпечної поведінки. Колектив підприємства, установи чи організації утворюють особи, які своєю працею чи навчанням беруть участь у його діяльності.

Як убачається з матеріалів справи, особу передано на поруки громадській організації «Рада міста», з якою остання не перебуває в трудових відносинах і під її постійним контролем. Отже, колектив цієї громадської організації не має ознак трудового колективу з огляду на положення ст. 47 КК України.

Постанова ККС ВС від 28 січня 2025 року у справі № 442/685/24 (провадження № 51-3246км24) – за посиланням.

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Верховный Суд судебная практика КУС ВС обучение трудовые отношения

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