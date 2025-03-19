Минобороны восстановило права 168 военных, снятых с продовольственного обеспечения

Министерство обороны Украины восстановило права 168 военнослужащих одного из военных учебных заведений в Киеве. По данным Центрального управления защиты прав военнослужащих (ЦУЗПВ), военных безосновательно сняли с продовольственного обеспечения.
Заместитель министра обороны Украины, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник отметил, что важно знать, куда обращаться в случае нарушения прав. Он также сообщил, что за прошлый год ЦУЗПВ восстановило права более 2 000 военных.
В случае нарушения прав военнослужащие или члены их семей могут обращаться в ЦУЗПИ или непосредственно к Уполномоченному Президента. Для этого необходимо:
- составить письменное заявление с подробным описанием сути обращения
- приложить подтверждающие документы
- отправить заявление с сопроводительными документами на электронный ящик
- указать email и номер телефона для обратной связи
Официальные каналы для обращений:
- ЦУЗПВ Минобороны: [email protected]
- Уполномоченный Президента по вопросам защиты прав военнослужащих: [email protected]
- Facebook: ЦУЗПВ Минобороны
- X (Twitter): mil_ombudsman
- WhatsApp-канал: ЦУЗПВ WhatsApp
- «Горячая линия» Минобороны - 1512
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