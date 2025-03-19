Минобороны восстановило права 168 военных, снятых с продовольственного обеспечения

Минобороны восстановило справедливость для 168 военных одного из киевских ВУЗов.

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Министерство обороны Украины восстановило права 168 военнослужащих одного из военных учебных заведений в Киеве. По данным Центрального управления защиты прав военнослужащих (ЦУЗПВ), военных безосновательно сняли с продовольственного обеспечения.

Заместитель министра обороны Украины, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник отметил, что важно знать, куда обращаться в случае нарушения прав. Он также сообщил, что за прошлый год ЦУЗПВ восстановило права более 2 000 военных.

В случае нарушения прав военнослужащие или члены их семей могут обращаться в ЦУЗПИ или непосредственно к Уполномоченному Президента. Для этого необходимо:

- составить письменное заявление с подробным описанием сути обращения

- приложить подтверждающие документы

- отправить заявление с сопроводительными документами на электронный ящик

- указать email и номер телефона для обратной связи

Официальные каналы для обращений:

- ЦУЗПВ Минобороны: [email protected]

- Уполномоченный Президента по вопросам защиты прав военнослужащих: [email protected]

- Facebook: ЦУЗПВ Минобороны

- X (Twitter): mil_ombudsman

- WhatsApp-канал: ЦУЗПВ WhatsApp

- «Горячая линия» Минобороны - 1512

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