Міноборони поновило права 168 військових, знятих з продовольчого забезпечення

Міністерство оборони України відновило права 168 військовослужбовців одного з військових навчальних закладів у Києві. За даними Центрального управління захисту прав військовослужбовців (ЦУЗПВ), військових безпідставно зняли з продовольчого забезпечення.
Заступник міністра оборони України, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник зазначив, що важливо знати, куди звертатися у разі порушення прав. Він також повідомив, що за минулий рік ЦУЗПВ поновило права понад 2 000 військових.
У разі порушення прав військовослужбовці або члени їхніх родин можуть звертатися до ЦУЗПВ або безпосередньо до Уповноваженого Президента. Для цього необхідно:
Офіційні канали для звернень:
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