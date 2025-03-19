Практика судів
  1. В Україні

Міноборони поновило права 168 військових, знятих з продовольчого забезпечення

18:36, 19 березня 2025
Міноборони відновило справедливість для 168 військових одного з київських ВВНЗ.
Міноборони поновило права 168 військових, знятих з продовольчого забезпечення
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство оборони України відновило права 168 військовослужбовців одного з військових навчальних закладів у Києві. За даними Центрального управління захисту прав військовослужбовців (ЦУЗПВ), військових безпідставно зняли з продовольчого забезпечення.

Заступник міністра оборони України, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник зазначив, що важливо знати, куди звертатися у разі порушення прав. Він також повідомив, що за минулий рік ЦУЗПВ поновило права понад 2 000 військових.

У разі порушення прав військовослужбовці або члени їхніх родин можуть звертатися до ЦУЗПВ або безпосередньо до Уповноваженого Президента. Для цього необхідно:

  • скласти письмову заяву з детальним описом суті звернення
  • додати підтверджуючі документи
  • надіслати заяву із супровідними документами на електронну скриньку
  • вказати email та номер телефону для зворотного зв’язку

Офіційні канали для звернень:

  • ЦУЗПВ Міноборони: [email protected]
  • Уповноважена Президента з питань захисту прав військовослужбовців: [email protected]
  • Facebook: ЦУЗПВ Міноборони
  • X (Twitter): mil_ombudsman
  • WhatsApp-канал: ЦУЗПВ WhatsApp
  • «Гаряча лінія» Міноборони – 1512

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

військові Міноборони

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Оголошено новий конкурс на посади членів Вищої ради правосуддя по квоті З’їзду суддів

Документи на дві вакантні посади членів Ради правосуддя можна подати до 28 квітня.

Родичі членів ВККС та Вищої ради правосуддя вдало склали іспит на посади суддів апеляційних господарських судів

Члени Вищої ради правосуддя також вдало склали іспит.

ВАКС: правосуддя з обвинувальним ухилом

Слідчі судді ВАКС уже на етапі обрання запобіжного заходу перебувають під впливом цілеспрямовано сформованої суспільної думки і їм треба виявляти мужність, щоб при ухваленні рішення не озиратися на громадський осуд та «атаку» громадських активістів – набагато простіше «йти за вітром», задовольняючи клопотання НАБУ/САП та застосовуючи до підозрюваних максимально суворі види процесуального примусу.

Депутати повернулися до розгляду законопроекту про приховування судових справ щодо мобілізації, ТЦК та військовослужбовців від громадськості у Реєстрі судових рішень

Комітет з питань правової політики рекомендував прийняти закон про заборону публікації у публічній частині Реєстру судових справ стосовно мобілізації, військового обліку та інших «чутливих» питань, але може статися так, що від громадськості приховають й інші справи.

Суддям зможуть встановити доплату до 42 тисяч грн – комітет рекомендував прийняти законопроект

Комітет рекомендував Верховній Раді прийняти в цілому законопроект, який передбачає спеціальні доплати суддям місцевих судів.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Катерина Мінаєва
    Катерина Мінаєва
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Олег Оксененко
    Олег Оксененко
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Ганна Панова
    Ганна Панова
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Тетяна Драчук
    Тетяна Драчук
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду