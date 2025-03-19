Міноборони поновило права 168 військових, знятих з продовольчого забезпечення

Міноборони відновило справедливість для 168 військових одного з київських ВВНЗ.

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Міністерство оборони України відновило права 168 військовослужбовців одного з військових навчальних закладів у Києві. За даними Центрального управління захисту прав військовослужбовців (ЦУЗПВ), військових безпідставно зняли з продовольчого забезпечення.

Заступник міністра оборони України, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник зазначив, що важливо знати, куди звертатися у разі порушення прав. Він також повідомив, що за минулий рік ЦУЗПВ поновило права понад 2 000 військових.

У разі порушення прав військовослужбовці або члени їхніх родин можуть звертатися до ЦУЗПВ або безпосередньо до Уповноваженого Президента. Для цього необхідно:

скласти письмову заяву з детальним описом суті звернення

додати підтверджуючі документи

надіслати заяву із супровідними документами на електронну скриньку

вказати email та номер телефону для зворотного зв’язку

Офіційні канали для звернень:

ЦУЗПВ Міноборони: [email protected]

Уповноважена Президента з питань захисту прав військовослужбовців: [email protected]

Facebook: ЦУЗПВ Міноборони

X (Twitter): mil_ombudsman

WhatsApp-канал: ЦУЗПВ WhatsApp

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