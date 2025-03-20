Чи має право батько трьох дітей на додаткову відпустку, якщо мати не працює — роз’яснення

Батько дітей може скористатися такою відпусткою, оскільки мати використати своє право на отримання такої відпустки не може, бо не працює.

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Федерація професійних спілок України розповіла, чи має право на додаткову відпустку працівник, який є батьком трьох дітей до 15 років, якщо його жінка не працює і не перебуває на лікуванні.

Статтею 19 Закону України від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР «Про відпустки» визначено право на додаткову відпустку працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину - особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, одному з батьків, які мають двох або більше дітей віком до 15 років, то батько дітей може скористатися такою відпусткою, оскільки мати використати своє право на отримання такої відпустки не може, адже не працює.

У ФПСУ нагадали, що батько дітей має право скористатися цим правом, починаючи з 9 травня 2021 року, відповідно до Закону України від 15 квітня 2021 року № 1401-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення рівних можливостей матері та батька у догляді за дитиною», який надає таку можливість одному з батьків.

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