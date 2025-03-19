У Бучанському лісі знайшли розтяжку з гранатою

Розтяжку виявлено розтяжку у лісі біля села Луб’янка.

Фото: bucha_city

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У Бучанській громаді, на території лісу поблизу села Луб’янка, була виявлена розтяжка. Про це повідомила Бучанська міська рада.

За інформацією правоохоронців, ця лісова ділянка під час окупації була однією з позицій російських військ. Наразі на місці працюють оперативні служби для забезпечення безпеки.

Варто нагадати, що в умовах воєнного стану в Україні заборонено відвідувати ліси та в'їжджати до них, за винятком військових, правоохоронців та спецслужб. Влада закликає громадян дотримуватися правил безпеки та утримуватись від прогулянок у лісових масивах.

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