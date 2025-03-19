Чоловік отримав чотири повістки і писав заяви про відмову від мобілізації — що вирішив суд

Військовозобов’язаний отримав чотири повістки та пройшов ВЛК, яка визнала його «обмежено придатним».

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У Чернігівській області військовозобов’язаний отримав чотири повістки, але відмовився від мобілізації. Вирок у справі № 731/682/24 виніс Варвинський районний суд Чернігівської області.

У матеріалах справи вказується, що мешканець Чернігівщини у березні 2024 року пройшов ВЛК, яка визнала його «обмежено придатним» для мобілізації.

Тоді ж він отримав «бойову» повістку, проте так і не прийшов до ТЦК.

Згодом військовозобов’язаному давали повістку ще і у липні, жовтні та листопаді. Проте кожного разу він писав заяви про відмову від мобілізації.

На суді чоловік провину заперечив. Він заявив, що «не з’явився за викликом та написав заяву про відмову від проходження військової служби, адже він має незадовільний стан здоров’я».

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.336 КК України, і призначив йому покарання у виді 3 років позбавлення волі.

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