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Мужчина получил четыре повестки и писал заявления об отказе от мобилизации — что решил суд

17:08, 19 марта 2025
Военнообязанный получил четыре повестки и прошел ВЛК, которая признала его «ограниченно годным».
Мужчина получил четыре повестки и писал заявления об отказе от мобилизации — что решил суд
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В Черниговской области военнообязанный получил четыре повестки, но отказался от мобилизации. Приговор по делу № 731/682/24 вынес Варвинский районный суд Черниговской области.

В материалах дела указано, что житель Черниговщины в марте 2024 года прошел ВЛК, которая признала его «ограниченно годным» для мобилизации.

Тогда же он получил «боевую» повестку, однако так и не явился в ТЦК.

Позже военнообязанному вручали повестку еще в июле, октябре и ноябре. Однако каждый раз он писал заявления об отказе от мобилизации.

На суде мужчина отрицал вину. Он заявил, что «не явился по вызову и написал заявление об отказе от прохождения военной службы, так как имеет неудовлетворительное состояние здоровья».

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 336 УК Украины, назначив ему наказание в виде 3 лет лишения свободы.

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