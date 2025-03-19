Нацполиция разоблачила псевдоволонтеров, которые заработали миллионы на продаже гуманитарных автомобилей

Восьми фигурантам предъявлены подозрения по факту незаконного использования гуманитарной помощи с целью получения прибыли.

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В Днепропетровской и Хмельницкой областях правоохранители разоблачили псевдоволонтеров, которые незаконно использовали гуманитарную помощь в целях обогащения. Об этом сообщил Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

В Днепропетровской области заблокировали незаконную деятельность преступной группы, трое участников которой оказались родными братьями. Используя благотворительную организацию, члены группировки организовали незаконный ввоз транспортных средств под видом гуманитарной помощи для нужд Вооруженных сил Украины по упрощенной процедуре без уплаты таможенных платежей.

По данным следствия, в январе-феврале 2024 года фигуранты ввезли и продали по такой схеме 10 автомобилей с европейской регистрацией на сумму более 800 тыс. грн.

По схожей схеме незаконного ввоза и продажи автомобилей работали должностные лица одной из благотворительных организаций в Хмельницкой области. Злоумышленники временно регистрировали транспортные средства на подконтрольные фонды как гуманитарную помощь для нужд армии, а затем продавали их за наличные по цене от 5 500 до 6 500 долларов за автомобиль.

Двоих участников преступной группы задержали во время продажи пяти автомобилей, общая стоимость которых составила почти 23 000 долларов. В целом хмельницкие дельцы успели реализовать гуманитарных автомобилей на сумму более 1,2 млн грн.

Кроме того, правоохранители провели более 20 обысков на территории Днепропетровской, Львовской, Черкасской и Хмельницкой областей и изъяли 16 автомобилей, документацию и черновые записи с так называемой «бухгалтерией», денежные средства в иностранной и национальной валюте, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства.

Все изъятые автомобили доставлены на специальные площадки для дальнейшего хранения. В настоящее время решается вопрос о наложении ареста на конфискованное имущество.

На основании собранных доказательств 8 участников незаконных схем ввоза автомобилей под предлогом гуманитарной помощи получили подозрения. Четырем злоумышленникам избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, в отношении остальных решение еще принимается.

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