Нацполіція викрила псевдоволонтерів, які заробляли мільйони на продажі гуманітарних авто

Восьмеро фігурантів отримали підозри за фактом незаконного використання гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку.

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У Дніпропетровській та Хмельницькій областях правоохоронці викрили псевдоволонтерів, які незаконного використання гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку. Про це повідомив Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

На Дніпропетровщині заблокували незаконну діяльність злочинної групи, троє з учасників якої були рідними братами. Використовуючи благодійну організацію, члени угруповання організували незаконне ввезення транспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги для потреб Збройних Сил України за спрощеною процедурою та без сплати митних платежів.

За даними слідства у січні-лютому 2024 року фігуранти завезли та продали за такою схемою 10 автомобілів з європейською реєстрацією на понад 800 тис. грн.

За схожим планом незаконного ввезення та продажу автомобілів «працювали» посадові особи однієї з благодійних організацій на Хмельниччині. Зловмисники тимчасово реєстрували транспортні засоби на підконтрольні фонди як гуманітарну допомогу на потреби армії, а потім реалізовували їх за готівку в розмірі від 5 500 до 6 500 доларів за одиницю.

Двох учасників злочинної групи затримали під час продажу пʼяти транспортних засобів, загальною вартістю майже 23 000 доларів. Загалом хмельницькі ділки встигли продати гуманітарних авто на понад 1,2 млн грн.

Крім того, правоохоронці провели понад 20 обшуків на території Дніпропетровської, Львівської, Черкаської та Хмельницької областей та вилучили 16 автомобілів, документацію чорнові записи з так званою «бухгалтерією», кошти в іноземні та національній валюті, мобільні телефони тощо.

Усі вилучені транспортні засоби доставлено до спеціальних майданчиків для подальшого зберігання. Наразі вирішується питання щодо накладення арешту на вилучене майно.

На підставі отриманих доказів 8 учасників незаконних схем ввезення авто під приводом гуманітарної допомоги отримали підозри. Чотирьом зловмисникам обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, щодо решти — питання вирішується.

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