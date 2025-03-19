В Бучанском лесу нашли растяжку с гранатой

Растяжку обнаружена растяжка в лесу возле села Лубянка.

Фото: bucha_city

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В Бучанской общине, на территории леса вблизи села Лубянка, была обнаружена растяжка. Об этом сообщил Бучанский городской совет.

По информации правоохранителей, этот лесной участок во время оккупации был одной из позиций российских войск. Сейчас на месте работают оперативные службы для обеспечения безопасности.

Стоит напомнить, что в условиях военного положения в Украине запрещено посещать леса и въезжать в них, за исключением военных, правоохранителей и спецслужб. Власти призывают граждан соблюдать правила безопасности и воздерживаться от прогулок в лесных массивах.

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