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Имеет ли отец троих детей право на дополнительный отпуск, если мать не работает — разъяснение

20:48, 20 марта 2025
Отец детей может воспользоваться таким отпуском, поскольку использовать свое право на получение такого отпуска не может, потому что не работает.
Имеет ли отец троих детей право на дополнительный отпуск, если мать не работает — разъяснение
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Федерация профессиональных союзов Украины разъяснила, имеет ли право на дополнительный отпуск работник, который является отцом троих детей до 15 лет, если его жена не работает и не находится на лечении.

Статьей 19 Закона Украины от 15 ноября 1996 года № 504/96-ВР «О отпусках» определено право на дополнительный отпуск работников, имеющих детей или совершеннолетнего ребенка – лицо с инвалидностью с детства подгруппы А I группы. Один из родителей, имеющий двух или более детей в возрасте до 15 лет, может воспользоваться таким отпуском. В данном случае отец детей имеет право на отпуск, так как мать не может воспользоваться этим правом, поскольку она не работает.

В ФПСУ напомнили, что отец детей имеет право воспользоваться этим правом, начиная с 9 мая 2021 года, в соответствии с Законом Украины от 15 апреля 2021 года № 1401-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения равных возможностей матери и отца в уходе за ребенком», который предоставляет такую возможность одному из родителей.

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