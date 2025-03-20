Имеет ли отец троих детей право на дополнительный отпуск, если мать не работает — разъяснение

Отец детей может воспользоваться таким отпуском, поскольку использовать свое право на получение такого отпуска не может, потому что не работает.

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Федерация профессиональных союзов Украины разъяснила, имеет ли право на дополнительный отпуск работник, который является отцом троих детей до 15 лет, если его жена не работает и не находится на лечении.

Статьей 19 Закона Украины от 15 ноября 1996 года № 504/96-ВР «О отпусках» определено право на дополнительный отпуск работников, имеющих детей или совершеннолетнего ребенка – лицо с инвалидностью с детства подгруппы А I группы. Один из родителей, имеющий двух или более детей в возрасте до 15 лет, может воспользоваться таким отпуском. В данном случае отец детей имеет право на отпуск, так как мать не может воспользоваться этим правом, поскольку она не работает.

В ФПСУ напомнили, что отец детей имеет право воспользоваться этим правом, начиная с 9 мая 2021 года, в соответствии с Законом Украины от 15 апреля 2021 года № 1401-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения равных возможностей матери и отца в уходе за ребенком», который предоставляет такую возможность одному из родителей.

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