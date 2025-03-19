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В Минэкономики сообщили о росте экономики Украины и раскрыли показатель

19:46, 19 марта 2025
Основными факторами роста остаются строительная отрасль, перерабатывающая промышленность и внутренняя торговля.
В Минэкономики сообщили о росте экономики Украины и раскрыли показатель
Фото: espreso.tv
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Министерство экономики Украины сообщило, что в феврале ВВП страны вырос на 0,7%, а по итогам первых двух месяцев года — на 1,1%.

В ведомстве подчеркивают, что несколько более низкий старт года является отражением неравномерности тенденций роста в прошлом году.

Первый заместитель министра экономики Украины Алексей Соболев заявил, что показатель пока даже немного выше прогноза на 1 квартал. Основными факторами роста остаются строительная отрасль, перерабатывающая промышленность и внутренняя торговля.

«Замедление темпов роста экономики в феврале произошло из-за ракетных обстрелов объектов газодобычи и временного снижения активности экспортеров. В то же время высокое бюджетное финансирование восстановления поврежденной критической инфраструктуры, строительства жилья по программам єВідновлення и єОселя, а также закупки отечественной продукции сектора ОПК компенсировали эти негативные факторы», — рассказал Алексей Соболев.

Рост ВВП в феврале 2025 года также произошел благодаря оживлению во внутренней (розничной) торговле. В феврале продолжали улучшаться потребительские настроения — эта тенденция наблюдается четвертый месяц подряд.

Программы восстановления и поддержки бизнеса способствуют развитию перерабатывающей промышленности, в частности, благодаря международной финансовой помощи. Производство строительных материалов, продукции машиностроения и пищевой промышленности демонстрирует положительную динамику. В секторе ОПК увеличиваются производственные мощности на фоне расширения оборонных заказов. Металлургия также активизируется – растет производство чугуна, стали и проката.

Кроме того, в сельском хозяйстве наблюдается снижение производства животноводческой продукции из-за увеличения ее себестоимости. Также зафиксировано падение в добывающей промышленности из-за ракетных обстрелов газодобывающей инфраструктуры и снижение объемов перевозок в транспорте из-за временного уменьшения активности экспортеров.

В ведомстве напомнили, что прогноз роста ВВП, заложенный в бюджет 2025 года, составляет 2,7% в год.

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Минэкономики

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