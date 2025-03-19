Адвокат из Николаевской области пыталась за $3 тысячи подкупить пограничника, чтобы переправить уклоняющегося за границу

52-летняя женщина предложила пограничнику 3 тысячи долларов в обмен на незаконную переправку военнообязанного.

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В Николаевской области задержали адвоката, которая предлагала взятку пограничнику за незаконную переправку за границу мужчины, подлежащего мобилизации. Об этом сообщает Госпогранслужба.

Правоохранители раскрыли преступную схему незаконного пересечения государственной границы. Организатором оказалась 52-летняя адвокат, которая, несмотря на профессиональные знания и понимание последствий, решила дать взятку в размере 3 тысяч долларов одному из пограничников.

Военнослужащий, получив такое предложение, сразу сообщил об этом своему руководству.

В результате неотложных следственных действий фигурантку задержали во время передачи так называемого «аванса» в размере 1,5 тысячи долларов.

Задержанной организатору схемы объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 УК Украины «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу».

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