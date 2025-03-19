Украинцы могут подать через Дію 6 новых типов заявлений в Реестр убытков

Украинцы с 19 марта могут подавать заявления в международный Реестр убытков через Дію.

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С 19 марта украинцы смогут подавать заявления в международный Реестр убытков через портал «Дія». Заявления можно будет подать по шести категориям: вынужденное перемещение внутри страны, серьезные телесные повреждения, сексуальное насилие, пытки, ограничение свободы (плен), принудительный труд или служба.

Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль, уточнив, что эти направления являются наиболее чувствительными и массовыми среди тех, которые пострадали от агрессии России против Украины. Он отметил, что соответствующие заявления можно будет подавать через «Дію».

«Украина твердо стоит на позиции привлечения виновных к ответственности и восстановления справедливости. Призываем всех украинцев подавать заявления в Реестр, потому что каждое такое заявление - это шаг к тому, что россия не останется безнаказанной», - подчеркнул Шмыгаль.

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