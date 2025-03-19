Во Львове перепрограммировали светофоры, чтобы ускорить движение трамваев

В городе провели модернизацию светофорного объекта и ввели приоритетизацию движения трамваев.

Источник фото: pexels

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Во Львове перепрограммировали светофоры на ул. Руськая – Подвальная, чтобы обеспечить приоритетное движение трамваев. Об этом сообщили в ЛКП «Львовавтодор».

Как это будет работать:

Физические детекторы на контактной сети, которыми оборудован светофорный объект, фиксируют приближение трамвая.

Далее эта информация передается на дорожный контроллер, который продлевает необходимую транспортную фазу.

Трамвай беспрепятственно проезжает перекресток, не ожидая следующего цикла светофора.

В Львовавтодоре указали, что после внедрения изменений специалисты предприятия провели анализ работы светофорного объекта, и исследования показали, что в будние дни среднее время проезда трамваев сократилось на 10-15%.

«Это свидетельствует об эффективности внедрения приоритета для трамваев и улучшении движения общественного транспорта через этот узел», – отметил директор Львовавтодора Николай Власюк.

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