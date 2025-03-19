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Gemini от Google научился превращать документы в подкасты

20:41, 19 марта 2025
Gemini получил интерактивный Canvas и функцию аудиопересказа документов.
Gemini от Google научился превращать документы в подкасты
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Компания Google представила новые возможности для чат-бота Gemini, в частности интерактивный инструмент Canvas для создания и редактирования контента и функцию Аудиопересказ (Audio Overview), позволяющую трансформировать документы в подкасты.

Новый инструмент Canvas упрощает написание, редактирование и обмен текстами. Пользователи могут мгновенно менять тональность, длину или форматирование текста, а готовый материал экспортировать в Google Docs.

Также Canvas расширяет возможности для программистов, позволяя создавать прототипы приложений, Python-скриптов, игр и других интерактивных проектов. Инструмент поддерживает предварительный просмотр HTML/React-кода, что позволяет сразу видеть дизайн веб-приложений.

Canvas уже доступен для пользователей Gemini и Gemini Advanced во всем мире.

Функция Аудиоперевод позволяет превращать документы, презентации или аналитические отчеты в подкасты. ИИ-ведущие будут обсуждать загруженный материал, подытоживать его, анализировать взаимосвязи между темами и предлагать новые перспективы.

Сначала эта возможность доступна на английском языке для пользователей Gemini и Gemini Advanced, а впоследствии будет поддерживать и другие языки. Функция работает в веб-версии и мобильном приложении, а сгенерированными подкастами можно делиться или загружать их на устройство.

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