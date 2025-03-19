Практика судів
  1. У світі

Спецпредставник Трампа вважає, що перемир'я між РФ та Україною може бути через пару тижнів

15:11, 19 березня 2025
Cпецпредставник по Близькому Сходу Віткофф вказав, що зустріч Трампа і Путіна є дуже ймовірною.
Спецпредставник Трампа вважає, що перемир'я між РФ та Україною може бути через пару тижнів
Джерело фото: Evelyn Hockstein / Reuters
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Cпецпредставник США з питань Близького Сходу Стів Віткофф  вважає, що перемир'я між РФ та Україною може бути через пару тижнів. Його слова цитує Clash Report.

«Я думаю, що ми зможемо вийти на повне припинення вогню в Україні за пару тижнів», - сказав він та додав, що зустріч Дональда Трампа і Володмира Путіна є цілком ймовірною.

Раніше Стів Віткофф заявив, що 23 березня в Джидді – Саудівська Аравія – відбудеться новий раунд перемовин щодо мирного врегулювання в Україні.  Про це Віткофф сказав в ефірі Fox News через кілька годин після телефонної розмови Дональда Трампа і Володимира Путіна.

За його словами, США на переговорах представлятимуть радник Трампа з питань нацбезпеки Майк Волц і держсекретар США Марко Рубіо.

Він зазначив, що тепер є «відносно невелика відстань до повного припинення вогню». Також він вказав, що є деякі деталі, які потрібно обговорити.

«Диявол криється в деталях. У нас є команда, яка їде до Саудівської Аравії на чолі з нашим радником із національної безпеки і нашим державним секретарем, думаю, що ми повинні з’ясувати ці деталі», – сказав Віткофф.

Додамо, що Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що поговорить з президентом США Дональдом Трампом, після чого «ми зрозуміємо деталі» обговорених ним із Путіним пропозицій стосовно припинення вогню.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

США

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Оголошено новий конкурс на посади членів Вищої ради правосуддя по квоті З’їзду суддів

Документи на дві вакантні посади членів Ради правосуддя можна подати до 28 квітня.

Родичі членів ВККС та Вищої ради правосуддя вдало склали іспит на посади суддів апеляційних господарських судів

Члени Вищої ради правосуддя також вдало склали іспит.

ВАКС: правосуддя з обвинувальним ухилом

Слідчі судді ВАКС уже на етапі обрання запобіжного заходу перебувають під впливом цілеспрямовано сформованої суспільної думки і їм треба виявляти мужність, щоб при ухваленні рішення не озиратися на громадський осуд та «атаку» громадських активістів – набагато простіше «йти за вітром», задовольняючи клопотання НАБУ/САП та застосовуючи до підозрюваних максимально суворі види процесуального примусу.

Депутати повернулися до розгляду законопроекту про приховування судових справ щодо мобілізації, ТЦК та військовослужбовців від громадськості у Реєстрі судових рішень

Комітет з питань правової політики рекомендував прийняти закон про заборону публікації у публічній частині Реєстру судових справ стосовно мобілізації, військового обліку та інших «чутливих» питань, але може статися так, що від громадськості приховають й інші справи.

Суддям зможуть встановити доплату до 42 тисяч грн – комітет рекомендував прийняти законопроект

Комітет рекомендував Верховній Раді прийняти в цілому законопроект, який передбачає спеціальні доплати суддям місцевих судів.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Катерина Мінаєва
    Катерина Мінаєва
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Олег Оксененко
    Олег Оксененко
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Ганна Панова
    Ганна Панова
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Тетяна Драчук
    Тетяна Драчук
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду