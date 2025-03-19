Спецпредставник Трампа вважає, що перемир'я між РФ та Україною може бути через пару тижнів

Cпецпредставник по Близькому Сходу Віткофф вказав, що зустріч Трампа і Путіна є дуже ймовірною.

Джерело фото: Evelyn Hockstein / Reuters

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Cпецпредставник США з питань Близького Сходу Стів Віткофф вважає, що перемир'я між РФ та Україною може бути через пару тижнів. Його слова цитує Clash Report.

«Я думаю, що ми зможемо вийти на повне припинення вогню в Україні за пару тижнів», - сказав він та додав, що зустріч Дональда Трампа і Володмира Путіна є цілком ймовірною.

Раніше Стів Віткофф заявив, що 23 березня в Джидді – Саудівська Аравія – відбудеться новий раунд перемовин щодо мирного врегулювання в Україні. Про це Віткофф сказав в ефірі Fox News через кілька годин після телефонної розмови Дональда Трампа і Володимира Путіна.

За його словами, США на переговорах представлятимуть радник Трампа з питань нацбезпеки Майк Волц і держсекретар США Марко Рубіо.

Він зазначив, що тепер є «відносно невелика відстань до повного припинення вогню». Також він вказав, що є деякі деталі, які потрібно обговорити.

«Диявол криється в деталях. У нас є команда, яка їде до Саудівської Аравії на чолі з нашим радником із національної безпеки і нашим державним секретарем, думаю, що ми повинні з’ясувати ці деталі», – сказав Віткофф.

Додамо, що Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що поговорить з президентом США Дональдом Трампом, після чого «ми зрозуміємо деталі» обговорених ним із Путіним пропозицій стосовно припинення вогню.

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