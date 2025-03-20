Практика судів
  1. В Україні

Як отримати відстрочку від мобілізації, якщо чоловік чи дружина має інвалідність — порядок і документи

09:24, 20 березня 2025
Процедура отримання відстрочки від мобілізації для військовозобов'язаних, які доглядають за особами з інвалідністю.
Як отримати відстрочку від мобілізації, якщо чоловік чи дружина має інвалідність — порядок і документи
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Військовозобов’язані, у яких дружина або чоловік мають інвалідність І чи ІІ групи, можуть отримати відстрочку від мобілізації.

У Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги роз’яснили, як її отримати та які для цього потрібні документи.

Куди звертатися за відстрочкою

До ТЦК та СП із заявою та документами, що підтверджують право на відстрочку.

Документи можна засвідчити особисто або нотаріально.

Які документи необхідні

  • паспорт;
  • військово-обліковий документ;
  • свідоцтво про шлюб;
  • документ, що підтверджує інвалідність:

- довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією;

- витяг з рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи;

- посвідчення, яке підтверджує відповідний статус;

- пенсійне посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги;

- довідка для отримання пільг людиною з інвалідністю, яка не має права на пенсію чи соціальну допомогу.

Як довго розглядаються документи

Упродовж 7 календарних днів.

На який термін дають відстрочку

До завершення дії Указу Президента про дію воєнного стану або до моменту припинення підстав.

Якщо ви продовжуєте здійснювати догляд за дружиною (чоловіком) — потрібно знову звернутися із заявою та пакетом документів до ТЦК та СП для поновлення відстрочки.

Раніше у Міноборони пояснили, чому з підтвердженням відстрочки через Резерв+ є труднощі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

військові ТЦК мобілізація відстрочка ВЛК військовозобов'язаний військова служба інвалідність

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Індії провели обшуки в офісах, пов’язаних із фондами, заснованими мільярдером Джорджем Соросом

Обшуки проводилися в приміщеннях деяких отримувачів коштів Фонду відкритого суспільства та Фонду економічного розвитку Сороса, включаючи ті, що пов’язані з міжнародними правозахисними організаціями.

Державна служба фінансового моніторингу отримала повний доступ до Реєстру судових рішень

Служба фінансового моніторингу повідомила, що повний доступ до Реєстру судових рішень потрібен для проведення фінансових розслідувань.

У ДСА назвали цифри середньої зарплати працівників апарату судів та суддів у 2024 році

За даними ДСА, середній розмір винагороди суддів за 2024 рік становив у місцевих загальних судах – 107,8 тисяч грн, місцевих спеціалізованих – 121,5 тисяч грн та 234,7 тисяч в апеляційних судах.

У комітеті підтвердили, що всі судові рішення у кримінальних справах щодо мобілізації та позбавлення ухилянтів права керування авто збираються засекретити

Комітет ВР з питань правової політики підтримав норму про «секретність» всіх судових рішень у кримінальних справах щодо мобілізації та в справах за позовами ТЦК про позбавлення ухилянтів права керування авто – член Комітету Роман Бабій

Членам ВККС пропонують виплачувати допомогу на оздоровлення під час відпустки — депутати зареєстрували законопроект

Членам Вищої кваліфікаційної комісії суддів пропонується давати відпустку 30 днів із виплатою допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу, тобто, 236 тисяч грн.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Катерина Мінаєва
    Катерина Мінаєва
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Олег Оксененко
    Олег Оксененко
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Ганна Панова
    Ганна Панова
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Тетяна Драчук
    Тетяна Драчук
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду