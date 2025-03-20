Як отримати відстрочку від мобілізації, якщо чоловік чи дружина має інвалідність — порядок і документи

Процедура отримання відстрочки від мобілізації для військовозобов'язаних, які доглядають за особами з інвалідністю.

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Військовозобов’язані, у яких дружина або чоловік мають інвалідність І чи ІІ групи, можуть отримати відстрочку від мобілізації.

У Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги роз’яснили, як її отримати та які для цього потрібні документи.

Куди звертатися за відстрочкою

До ТЦК та СП із заявою та документами, що підтверджують право на відстрочку.

Документи можна засвідчити особисто або нотаріально.

Які документи необхідні

паспорт;

військово-обліковий документ;

свідоцтво про шлюб;

документ, що підтверджує інвалідність:

- довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією;

- витяг з рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи;

- посвідчення, яке підтверджує відповідний статус;

- пенсійне посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги;

- довідка для отримання пільг людиною з інвалідністю, яка не має права на пенсію чи соціальну допомогу.

Як довго розглядаються документи

Упродовж 7 календарних днів.

На який термін дають відстрочку

До завершення дії Указу Президента про дію воєнного стану або до моменту припинення підстав.

Якщо ви продовжуєте здійснювати догляд за дружиною (чоловіком) — потрібно знову звернутися із заявою та пакетом документів до ТЦК та СП для поновлення відстрочки.

Раніше у Міноборони пояснили, чому з підтвердженням відстрочки через Резерв+ є труднощі.

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