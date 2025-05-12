Володимир Зеленський привітав бажання Трампа приїхати на перемовини у Стамбул

Ми всі в Україні хотіли б, щоб Трамп зміг бути там із нами – на цій зустрічі в Туреччині, — сказав Зеленський.

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Президент Володимир Зеленський заявив, що підтримує можливу присутність президента США Дональда Трампа на переговорах у Стамбулі.

«Чув щойно заяву президента Трампа. Дуже важливі слова… Я підтримав президента Трампа з ідеєю прямих перемовин із Путіним. Я відкрито сказав, що готовий до зустрічі. Я буду в Туреччині. Сподіваюся, що росіяни не будуть уникати цієї зустрічі», — повідомив Зеленський.

Він додав, що підтримав Трампа з ідеєю про повне й безумовне припинення вогню.

«І, звісно, ми всі в Україні хотіли б, щоб Президент Трамп зміг бути там із нами – на цій зустрічі в Туреччині. Це правильна ідея. Багато можемо змінити. Президент Ердоган справді може прийняти зустріч на найвищому рівні», — зауважив Зеленський.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, може бути присутнім у Стамбулі 15 травня під час переговорів між Зеленським і Путіним.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує на припинення вогню з боку Росії, щоб створити умови для мирних переговорів. Він підтвердив, що готовий особисто зустрітися з Путіним у Туреччині в четвер, 15 травня. Поки у РФ ніяк не коментували можливість присутності Путіна на переговорах.

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