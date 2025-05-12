Практика судів
  1. В Україні

Володимир Зеленський привітав бажання Трампа приїхати на перемовини у Стамбул

19:06, 12 травня 2025
Ми всі в Україні хотіли б, щоб Трамп зміг бути там із нами – на цій зустрічі в Туреччині, — сказав Зеленський.
Володимир Зеленський привітав бажання Трампа приїхати на перемовини у Стамбул
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Володимир Зеленський заявив, що підтримує можливу присутність президента США Дональда Трампа на переговорах у Стамбулі.

«Чув щойно заяву президента Трампа. Дуже важливі слова… Я підтримав президента Трампа з ідеєю прямих перемовин із Путіним. Я відкрито сказав, що готовий до зустрічі. Я буду в Туреччині. Сподіваюся, що росіяни не будуть уникати цієї зустрічі», — повідомив Зеленський.

Він додав, що підтримав Трампа з ідеєю про повне й безумовне припинення вогню.

«І, звісно, ми всі в Україні хотіли б, щоб Президент Трамп зміг бути там із нами – на цій зустрічі в Туреччині. Це правильна ідея. Багато можемо змінити. Президент Ердоган справді може прийняти зустріч на найвищому рівні», — зауважив Зеленський.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, може бути присутнім у Стамбулі 15 травня під час переговорів між Зеленським і Путіним.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує на припинення вогню з боку Росії, щоб створити умови для мирних переговорів. Він підтвердив, що готовий особисто зустрітися з Путіним у Туреччині в четвер, 15 травня. Поки у РФ ніяк не коментували можливість присутності Путіна на переговорах. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

 

 

 

Дональд Трамп Володимир Зеленський

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Державному реєстрі військовослужбовців збиратимуть і зберігатимуть дані про військовослужбовців ЗСУ та Держспецтранспорту

Створення та функціонування Реєстру військовослужбовців, у тому числі створення програмно- технічних засобів Реєстру, буде здійснюватися за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги і фінансової допомоги міжнародних організацій/

ВККС призначила кваліфікаційний іспит для учасників добору на посади суддів та діючих суддів – подробиці

Визначені чотири етапи кваліфікаційного іспиту та прохідний бал за кожен етап

До закону про дорожній рух внесуть зміни стосовно перереєстрації авто боржниками

Верховна Рада розгляне у другому читанні законопроект щодо цифровізації виконавчого провадження, який передбачає зміни до закону про дорожній рух.

Суд ЄС винесе рішення у справі Pfizergate щодо того, чи порушила Урсула фон дер Ляєн принцип прозорості при укладанні угоди на закупівлю вакцин

Суд ЄС у своєму рішенні по справі «Pfizergate» оцінить, чи порушила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн правила прозорості при листуванні з керівником фармкомпанії щодо багатомільярдної угоди на закупівлю вакцин.

У Резерв+ не можуть відображатися дані про порушення військового обліку, якщо ТЦК не складав ані протоколу, ані постанови – позиція суду

ТЦК вніс до Реєстру «Оберіг» дані про порушення чоловіком військового обліку за те, що той особисто не прибув до ТЦК по досягненню 25 років, але ані протоколу, ані постанови ТЦК не склав.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Валентин Томилко
    Валентин Томилко
    суддя Полтавського апеляційного суду
  • Ольга Ніколаєва
    Ольга Ніколаєва
    суддя Харківського окружного адміністративного суду