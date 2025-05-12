Владимир Зеленский приветствовал желание Трампа приехать на переговоры в Стамбул

Мы все в Украине хотели бы, чтобы Трамп смог быть там с нами – на этой встрече в Турции, – сказал Зеленский.

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Президент Владимир Зеленский заявил, что поддерживает вероятное присутствие президента США Дональда Трампа на переговорах в Стамбуле.

«Слышал только заявление президента Трампа. Очень важны слова… Я поддержал президента Трампа с идеей прямых переговоров с Путиным. Я откровенно сказал, что готов к встрече. Я буду в Турции. Надеюсь, что россияне не будут избегать этой встречи», – сообщил Зеленский.

Он добавил, что поддержал Трампа с идеей о полном и безусловном прекращении огня.

«И конечно, мы все в Украине хотели бы, чтобы Президент Трамп смог быть там с нами – на этой встрече в Турции. Это верная идея. Многое можем изменить. Президент Эрдоган действительно может принять встречу на самом высоком уровне», — отметил Зеленский.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что может присутствовать в Стамбуле 15 мая во время переговоров между Зеленским и Путиным.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает прекращения огня со стороны России, чтобы создать условия для мирных переговоров. Он подтвердил, что готов лично встретиться с Путиным в Турции в четверг, 15 мая. Пока что в РФ никак не комментировали возможность присутствия Путина на переговорах.

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