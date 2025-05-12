Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения о недрах с США

Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения между правительствами Украины и США о редкоземельных металлах.

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Президент Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения между правительствами Украины и США о редкоземельных металлах (законопроект №0309).

Соглашение о создании Американо-Украинского инвестиционного фонда бессрочно, оно предусматривает, что Украина инвестирует часть доходов от новых рентных и лицензионных платежей в свою же экономику.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль озвучил ключевые принципы документа:

Фонд будет создан на паритетных условиях – по 50% участия с обеих сторон и с равными правами голоса.

Украина оставляет полный контроль над недрами, инфраструктурой и природными ресурсами.

Соглашение не предусматривает никаких долговых обязательств – речь идет исключительно об инвестициях, а не кредитах.

Фонд будет инвестировать в проекты и гарантировать коммерческие закупки по принципу "бери или плати".

Документ также не создает препятствий для будущего вступления Украины в Евросоюз.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 8 мая проголосовала за ратификацию соглашения об образовании совместного инвестиционного фонда между Украиной и США. Таким образом, парламент ратифицировал Соглашение о недрах со Штатами.

Напомним, что соглашение о недрах, которое Украины и США подписали 30 апреля, предусматривает, что если после даты вступления в силу Правительство США будет оказывать Правительству Украины новую военную помощь в любой форме (включая передачу систем вооружений, боеприпасов, технологий или обучения), капитальный взнос партнера от США будет считаться более ограниченное партнерство.

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