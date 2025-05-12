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Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди про надра зі США

18:55, 12 травня 2025
Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди між урядами України та США щодо рідкісноземельних металів.
Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди про надра зі США
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Президент Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди між урядами України та США щодо рідкісноземельних металів (законопроект № 0309). 

Угода про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду є безстроковою, вона передбачає, що Україна інвестує частину доходів від нових рентних та ліцензійних платежів у свою ж економіку. 

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль озвучив ключові принципи угоди:

  • Фонд буде створено на паритетних умовах - по 50% участі з обох сторін і з рівними правами голосу.
  • Україна залишає за собою повний контроль над надрами, інфраструктурою та природними ресурсами.
  • угода не передбачає жодних боргових зобов’язань - мова йде виключно про інвестиції, а не кредити.
  • Фонд інвестуватиме в проекти та гарантуватиме комерційні закупівлі за принципом "бери або плати".
  • документ також не створює перешкод для майбутнього вступу України до Євросоюзу.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Верховна Рада 8 травня проголосувала за ратифікацію угоди про утворення спільного інвестиційного фонду між Україною та США. Таким чином парламент ратифікував Угоду про надра зі Штатами.

Нагадаємо, що угода про надра, яку України та США підписали 30 квітня, передбачає, що якщо після дати набрання чинності Уряд США надаватиме Уряду України нову військову допомогу в будь-якій формі (включаючи передачу систем озброєнь, боєприпасів, технологій або навчання), капітальний внесок партнера від США вважатиметься збільшеним на оціночну вартість такої військової допомоги, відповідно до Угоди про обмежене партнерство.

Раніше Кабмін опублікував офіційний переклад угоди про надра з США.

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закон Володимир Зеленський

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