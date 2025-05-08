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Верховна Рада ратифікувала угоду з США про надра

14:16, 8 травня 2025
Угода з США про надра ратифікована парламентом.
Верховна Рада ратифікувала угоду з США про надра
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Верховна Рада 8 травня більшістю голосів ратифікувала Угоду про надра зі США.

За відповідний законопроект 0309 проголосували 338 депутатів.

З них голоси дали наступні фракції:

«Слуга народу» 210 голосів.

«Європейська солідарність» 23 голоси.

«Батьківщина» 22 голоси.

«Платформа за життя та мир» 18 голосів.

«Голос» 12 голосів.

«Відновлення України» 12 голосів.

«Партія «За майбутнє» 10 голосів.

«Довіра» 18 голосів.

Голосів «проти» чи «утримались» не було.

Деталі виконання угоди будуть визначені в інших угодах, які вже не потребуватимуть ратифікації парламентом. Зокрема, в Угоді про обмежене партнерство, яка поки що не оприлюднена.

Нагадаємо, Комітет Верховної Ради з закордонних справ 7 травня вирішив переглянути рішення від 6 травня стосовно надання рекомендації ратифікувати угоду з США про надра. Втім, це не впливає на зміст самої угоди.

Так, було включено пропозицію нардепа від фракції «Батьківщина» Григорія Немирі доповнити законопроект 0309 про ратифікацію преамбулярною частиною та відповідною заявою, в якій констатується факт того, що на момент голосування депутати не бачили текстів інших «технічних» угод, в яких розкривається суть механізму реалізації угоди про надра. Відтак – не можуть відповідати за їх зміст.

Слід зауважити, що 6 травня Комітет вирішив додати також тези про те, «що будь-які додаткові домовленості, необхідні для реалізації Угоди, не можуть встановлювати міжнародно-правові зобов’язання для України, які не передбачені нею та не відповідають Конституції України та національним інтересам України».

Крім того, Комітет 8 травня ще уточнив постановляючу частину, додавши, що «ця Угода діє на всій території України в межах її міжнародно визнаного державного кордону, включно з територіальним морем України».

Саме у «технічній» Угоді про обмежене партнерство, як писала «Судово-юридична газета», буде передбачено механізм реалізації норми угоди про надра стосовно того, що якщо після дати набрання чинності Уряд США надаватиме Уряду України нову військову допомогу в будь-якій формі (включаючи передачу систем озброєнь, боєприпасів, технологій або навчання), капітальний внесок партнера від США вважатиметься збільшеним на оціночну вартість такої військової допомоги.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховна Рада України США Україна

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