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Суд на Черкащині виніс вирок 50-річному чоловіку, який відмовився від військової служби в тилу

17:55, 8 травня 2025
Обвинувачений отримав повістку, проте ухилився від мобілізації.
Суд на Черкащині виніс вирок 50-річному чоловіку, який відмовився від військової служби в тилу
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На Черкащині суд покарав 50-річного чоловіка, який ухилився від мобілізації. Військовозобов’язаному пропонували службу в тилу, але він відмовився. Вирок у справі № 704/1346/24 виніс Тальнівський районний суд Черкаської області.

У матеріалах справи вказується, що чоловік у вересні 2024 року пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до мобілізації. Він отримав повістку, проте ухилився від мобілізації.

На суді обвинувачений провину заперечив. За словами чоловіка, він «вважає себе непридатним через низку хронічних захворювань». Висновки ВЛК чоловік не оскаржував.

У ТЦК наголосили, що підсудний — це чоловік, якому понад 50 років, і він мав бути відправлений до навчального центру прикордонників. У подальшому житель Черкащини повинен був служити в західних областях України.

Суд проаналізував матеріали справи і визнав чоловіка винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ст. 336 КК України та призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

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