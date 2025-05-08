На Житомирщині грабіжник, який перебував на іспитовому терміні, напав у під’їзді на чоловіка, ударив та пограбував

Тепер зловмиснику загрожує позбавлення волі строком від 7 до 10 років.

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У Бердичівському міськрайонному суді розглягнули на задовільнили клопотання слідчого поліції про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою без визначення застави підозрюваному у пограбуванні місцевого чоловіка строком на 60 днів. Про це повідомляє пресслужба поліції.

37-річний житель Бердичева, який раніше засуджений за крадіжку та перебував на іспитовому терміні, вчинив тяжкий злочин щодо іншого бердичів’янина: вранці у під’їзді одного з будинків він вдарив чоловіка в обличчя та силоміць забрав його сумку з телефоном. Після скоєного підозрюваний втік.

Правопорушення, у якому підозрюється чоловік, кваліфіковано за ч. 4 ст. 186 – це відкрите викрадення чужого майна, поєднане з насильством, яке не є небезпечним для життя та здоров’я потерпілого, вчинене в умовах воєнного стану.

Йому загрожує покарання у виді позбавлення волі строком від 7 до 10 років. Ухвала суду може бути оскаржена (справа № 274/3132/25).

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