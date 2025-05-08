В Житомирской области грабитель, который находился на испытательном сроке, напал в подъезде на мужчину, ударил и ограбил

Теперь злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 7 до 10 лет.

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В Бердичевском горрайонном суде рассмотрели удовлетворившее ходатайство следователя полиции об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без определения залога подозреваемому в ограблении местного мужчины сроком на 60 дней. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

37-летний житель Бердичева, ранее судимый за кражу и находившийся на испытательном сроке, совершил тяжкое преступление в отношении другого бердичевянина: утром в подъезде одного из домов он ударил мужчину в лицо и насильно забрал его сумку с телефоном. После совершенного подозреваемый скрылся.

Правонарушение, в котором подозревается мужчина, квалифицировано по ч. 4 ст. 186 – это открытое похищение чужого имущества, соединенное с насилием, не опасным для жизни и здоровья потерпевшего, совершенное в условиях военного положения.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет. Постановление суда может быть обжаловано (дело № 274/3132/25).

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