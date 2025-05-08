Нового Папу Римского не выбрали со второй попытки

Выборы Папы Римского снова провалились.

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Как известно, 7 мая конклав не смог выбрать нового Папу Римского с первой попытки.

8 мая состоялось повторное голосование, после которого из трубы здания, где проводилось конклав, пошел черный дым — это сигнал о том, что 133 участника голосования не достигли необходимого консенсуса, пишет Sky News.

Для того чтобы выборы состоялись, кандидат должен получить как минимум две трети голосов.

Отмечается, что дым остается единственным публичным свидетельством того, что происходит за закрытыми дверями Папского конклава.

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