В Гоструда объяснили, что такое неполное рабочее время и как его устанавливают

Инициатором установления неполного времени может быть как работник, так и работодатель.

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Южное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда сообщает, что в сложных экономических условиях, в частности во время военного положения, работодатели часто прибегают к установлению неполного рабочего времени. Это законный механизм, позволяющий сохранить рабочие места и оптимизировать затраты предприятия, одновременно обеспечивая трудовые права работников.

Что такое неполное рабочее время?

Согласно статье 56 Кодекса законов о труде Украины, неполное рабочее время может быть установлено:

в форме неполного рабочего дня (сокращенной продолжительности ежедневной работы);

неполной рабочей недели (меньшее количество рабочих дней в неделю);

или одновременно обоих вариантов – с согласия сторон.

Инициатором установления неполного времени может быть как работник (по семейным или другим обстоятельствам), так и работодатель (из-за смены в организации труда или сложной экономической ситуации). В обоих вариантах условия фиксируются в приказе и трудовом договоре.

Гарантии для работников

Сохранение всех трудовых прав – работники с неполным рабочим временем имеют те же права, что и другие работники, включая:

право на ежегодный отпуск полной продолжительности,

оплату больничных,

право на социальное страхование.

Оплата труда производится пропорционально отработанному времени или в зависимости от выработки, но не меньше размера, предусмотренного законодательством.

Наличие неполного рабочего времени не является основанием для ограничения в продвижении по службе, обучении, участии в профсоюзах.

Неполное рабочее время – это гибкий инструмент, позволяющий избежать увольнений, поддержать работников в кризисных ситуациях и одновременно соблюдать требования законодательства. Важно помнить: изменение режима работы не отменяет трудовые гарантии и не является основанием для нарушения прав работника.

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