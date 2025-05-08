В Британии женщина получила почти 30 тысяч фунтов компенсации, потому что на работе ее сравнили с Дартом Вейдером

Работница получила компенсацию за то, что коллега прошла за нее шуточный тест по «Звездным войнам» и публично заявила, что имеет такой же тип личности, как у Дарта Вейдера.

Фото: unsplash

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В Великобритании сотрудница получила почти 30 тысяч фунтов компенсации после того, как её коллега сравнила её с культовым злодеем из «Звёздных войн» — Дартом Вейдером. Об этом сообщает The Guardian.

Инцидент произошёл во время командного упражнения на работе и был признан судом по трудовым спорам как «вредное воздействие в рабочей среде».

Так, в августе 2021 года в команде Национальной службы здравоохранения (NHS), где работала Лорна Рук, проводили тимбилдинг — сотрудники проходили шуточный онлайн-тест в стиле Star Wars, основанный на психологической типологии Майерс-Бриггс (MBTI). Он распределяет людей на 16 типов личности.

Лорна не участвовала в упражнении, так как отвлеклась на личный телефонный звонок. Её коллега самостоятельно прошла тест за неё, а затем объявила всем, что по результатам Лорна попадает в ту же категорию, что и Дарт Вейдер — персонаж, олицетворяющий в саге жестокость, контроль и использование «тёмной стороны Силы».

После такого сравнения Рук заявила, что почувствовала себя непопулярной среди коллег, а сам инцидент повлиял на её эмоциональное состояние. В сентябре того же года она уволилась.

Суд признал, что хотя само сравнение с Дартом Вейдером не стало прямой причиной увольнения, оно было «унизительным» и оказало негативное психологическое воздействие. Судья Кэтрин Рамсден отметила:

«Дарт Вейдер — один из самых известных злодеев в популярной культуре, и сравнение с ним может быть оскорбительным».

Трудовой трибунал в Кройдоне установил, что Лорна Рук действительно пострадала в рабочей среде (юридический термин в британском праве — detriment). Суд присудил ей компенсацию в размере £28 989.

Этот случай стал прецедентом для трудовых споров в Великобритании: даже, казалось бы, шуточные действия коллег могут иметь серьёзные последствия, если они наносят моральный вред или создают токсичную атмосферу на работе.

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