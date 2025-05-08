Во Львове отправили за решетку мужчину за распространение символики коммунистического режима

Мужчина регулярно размещал публикации, содержащие признаки пропаганды коммунистического тоталитарного режима.

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Во Львове 46-летнего местного жителя признали виновным в распространении и публичном использовании символики коммунистического тоталитарного режима. Об этом сообщила Львовская областная прокуратура.

Отмечается, что прокуроры в суде доказали, что в период с 2017 года по сентябрь 2022 года мужчина систематически пользовался запрещенными социальными сетями.

В одной из них он регулярно размещал публикации, содержащие признаки пропаганды коммунистического тоталитарного режима, изображения коммунистической символики и лидеров компартии. Всего задокументировано размещение 11 таких публикаций.

«Кроме того, львовянин был активным подписчиком пропагандистских групп и сообществ в соцсети “ВКонтакте”, среди которых были и страницы пропагандистских телеканалов, где оправдывалась вооруженная агрессия против Украины и продвигался нарратив о самостоятельности лнр и днр. Также обвиняемый в переписках в этой соцсети выражал сожаление по поводу распада ссср и восхвалял достижения того периода», — сообщили в прокуратуре.

Пользоваться запрещенными соцсетями и распространять пропаганду он продолжал даже после начала полномасштабного вторжения.

Во время обысков по месту его проживания были изъяты: мобильные телефоны, компьютерная техника, карты памяти и партийный билет «Коммунистической партии Украины».

В прокуратуре добавили, что мужчине назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год.

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