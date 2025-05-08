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У Львові відправили за ґрати чоловіка за поширення символіки комуністичного режиму

16:43, 8 травня 2025
Чоловік регулярно розміщував публікації, в яких містяться ознаки пропаганди комуністичного тоталітарного режиму.
У Львові відправили за ґрати чоловіка за поширення символіки комуністичного режиму
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У Львові 46-річного місцевого мешканця визнано винним у поширенні та публічному використанні символіки  комуністичного тоталітарного режиму. Про це повідомила Львівська обласна прокуратура.

Зазначається, прокурори в суді довели, що в період з 2017 року і до вересня 2022 року чоловік систематично користувався забороненими соцмережами.

В останній він регулярно розміщував публікації, в яких містяться ознаки пропаганди комуністичного тоталітарного режиму, зображення комуністичної символіки та лідерів компартії. Загалом задокументовано розміщення 11 таких публікацій.

«Окрім цього львів’янин був активним підписником пропагандистських груп та спільнот соцмережі «Вконтакте», серед яких були і сторінки пропагандистських телеканалів, де виправдовувалася збройна агресія проти України та просувався наратив про самостійність лнр та днр. Також обвинувачений у переписках в цій соцмережі висловлював жаль щодо розпаду срср та хвалив досягнення того періоду», - повідомили у прокуратурі.

Користуватися забороненими соцмережами та поширювати пропаганду він продовжував навіть після початку повномасштабного вторгнення.

У ході обшуків за його місцем проживання було вилучено: мобільні телефони, комп’ютерну техніку, карти пам’яті та партійний квиток «Комуністичної партії України».

У прокуратурі додали, що чоловіку призначили покарання у вигляді позбавлення волі на 1 рік.

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Львів

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