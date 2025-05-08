Україна отримала мільярд євро від ЄС із прибутків від заморожених російських активів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Україна отримала 1 млрд євро від ЄС у межах програми ERA. Ці кошти забезпечені за рахунок прибутків від знерухомлених активів центробанку Росії. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 8 травня.

За його словами, ці фінанси будуть спрямовані на покриття критично важливих видатків бюджету та зміцнення держави.

«Цей транш — частина справедливого та послідовного підходу: агресор має заплатити за руйнування, які він приніс на нашу землю. Вдячні ЄС та партнерам з G7 за дієвий механізм. Очікуємо на наступний крок — повної конфіскації активів і посилення санкцій у відповідь на звірства Росії», — прокоментував він.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.