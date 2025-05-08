Украина получила 1 млрд евро от ЕС в рамках программы ERA

Украина получила миллиард евро от ЕС с доходов от замороженных российских активов.

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Украина получила 1 млрд евро от Европейского союза в рамках программы ERA. Эти средства обеспечены за счет доходов от замороженных активов центрального банка России. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль 8 мая.

По его словам, эти финансы будут направлены на покрытие критически важных расходов бюджета и укрепление государства.

«Этот транш — часть справедливого и последовательного подхода: агрессор должен заплатить за разрушения, которые он принес на нашу землю. Благодарны ЕС и партнерам из G7 за действенный механизм. Ожидаем следующий шаг — полную конфискацию активов и усиление санкций в ответ на зверства России», — прокомментировал он.

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