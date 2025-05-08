Зима в мае — в Карпатах выпал снег и ударил мороз

Спасатели рекомендуют гражданам воздержаться от походов на период осложнения погодных условий.

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В Карпатах 8 мая выпал снег. На горе Пип Иван облачно, и уже выпало 2 сантиметра снега. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

«На горе Пип Иван сегодня облачно, туман, видимость ограничена. Штиль. Температура воздуха минус 2°С», — говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют гражданам воздержаться от походов на период осложнения погодных условий.

«Отправляясь в горы, следите за обновлениями прогноза погоды и обязательно загрузите приложение «Спасение в горах», — добавили в ГСЧС.

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