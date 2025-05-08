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Трамп обвинил судей-активистов в препятствовании выполнению его работы

12:54, 8 мая 2025
«Судьи-активисты должны позволить администрации Трампа депортировать убийц и других преступников, незаконно прибывших в нашу страну, без промедления», — заявил Трамп.
Трамп обвинил судей-активистов в препятствовании выполнению его работы
Источник фото: Рolitico
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Президент Дональд Трамп пожаловался, что судебная система мешает ему выполнять работу, для которой его избрали американцы.

«Наша судебная система не позволяет мне выполнять работу, для которой меня избрали. Активистские судьи должны позволить администрации Трампа депортировать убийц и других преступников, незаконно прибывших в нашу страну, БЕЗ ЗАДЕРЖКИ!!!» — заявил он 7 мая в своей социальной сети.

Как ранее сообщали американские СМИ, в США возник кризис между исполнительной властью и судьями, которые начали прямо указывать юристам Минюста на «некачественную работу». Комментарии были крайне резкими — порой они напрямую ставили под сомнение честность правительственных юристов и точность их фактических утверждений. Эти события свидетельствуют о том, что чиновники администрации растрачивают доверие к министерству именно тогда, когда оно им наиболее необходимо.

Разочарование, возможно, дошло даже до Верховного суда, отмечает Politico.

На следующей неделе Верховный суд США проведет самые важные устные дебаты года — о том, могут ли судьи нижестоящих инстанций блокировать административную политику с помощью так называемых общенациональных судебных запретов. Основой спора является исполнительный указ Трампа об ограничении права гражданства по рождению.

Усилия администрации по отмене гражданства по праву рождения были признаны неконституционными каждым судом, рассматривавшим этот вопрос.

Напоминаем, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», указ Трампа распространяется только на два случая: 1) если мать ребенка незаконно находилась в США, а отец не был гражданином США или законным постоянным резидентом на момент рождения ребенка, или 2) если присутствие матери в США было законным, но временным, а отец не был гражданином США или законным постоянным резидентом на момент рождения ребенка.

Автор: Наталя Мамченко

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суд США Дональд Трамп

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Трамп обвинил судей-активистов в препятствовании выполнению его работы

«Судьи-активисты должны позволить администрации Трампа депортировать убийц и других преступников, незаконно прибывших в нашу страну, без промедления», — заявил Трамп.

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