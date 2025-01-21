Трамп ограничил получение гражданства США по праву рождения

Приказ вступит в силу в течение последующих 30 дней.

Источник фото: скриншот видео The Washington Post

В первый день в должности президент США Дональд Трамп подписал указ о пересмотре процесса предоставления гражданства детям, рожденным на территории страны. Об этом сообщают в медиа.

Указ Трампа, как указывается, запретит федеральным учреждениям выдавать определенные документы, обычно предоставляемые гражданам США.

Документ распространяется на детей, рожденных после 30 дней с момента принятия мер. Он применяется при обстоятельствах, когда родители находятся в США нелегально, а также в ситуациях, когда мать находится в США временно, например, по визе, а отец не является гражданином.

Как пишет The Hill, Американский союз гражданских свобод (ACLU) подал иск, оспаривая указ Трампа, направленный на процесс предоставления гражданства по праву рождения для детей, рожденных в США от родителей, не проживающих здесь на законных основаниях.

В иске ACLU, поданном в Нью-Гэмпшире от имени клиентов, чьи дети не будут признаваться гражданами согласно приказу, утверждается, что приказ нарушает 14 поправку, а также Закон об административных процедурах.

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