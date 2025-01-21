Практика судов
  1. В мире

Трамп ограничил получение гражданства США по праву рождения

11:16, 21 января 2025
Приказ вступит в силу в течение последующих 30 дней.
Трамп ограничил получение гражданства США по праву рождения
Источник фото: скриншот видео The Washington Post
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В первый день в должности президент США Дональд Трамп подписал указ о пересмотре процесса предоставления гражданства детям, рожденным на территории страны. Об этом сообщают в медиа.

Указ Трампа, как указывается, запретит федеральным учреждениям выдавать определенные документы, обычно предоставляемые гражданам США.

Документ распространяется на детей, рожденных после 30 дней с момента принятия мер. Он применяется при обстоятельствах, когда родители находятся в США нелегально, а также в ситуациях, когда мать находится в США временно, например, по визе, а отец не является гражданином.

Как пишет The Hill, Американский союз гражданских свобод (ACLU) подал иск, оспаривая указ Трампа, направленный на процесс предоставления гражданства по праву рождения для детей, рожденных в США от родителей, не проживающих здесь на законных основаниях.

В иске ACLU, поданном в Нью-Гэмпшире от имени клиентов, чьи дети не будут признаваться гражданами согласно приказу, утверждается, что приказ нарушает 14 поправку, а также Закон об административных процедурах.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США Дональд Трамп

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Дональд Трамп подписал указ о создании Департамента эффективности госуправления DOGE, который должен возглавить Илон Маск

Цифровая служба США переименована в Службу DOGE США, и она будет работать при исполнительном офисе Президента США, а также будут созданы команды в отдельных агентствах США.

Конкурс на вакантную должность члена ВККС полностью провалился – будет новый конкурс

Высший совет правосудия отказал обоим претендентам на должность члена Высшей квалификационной комиссии судей.

Дональд Трамп издал указ о приостановлении выплат средств неправительственным организациям-исполнителям грантовых проектов в иностранных странах

Напомним, что за вопросы выплат организациям в иностранных странах отвечает в частности Агентство США по международному развитию (USAID).

Журналы учета не прошиты и не пронумерованы – офицера признали виновным в небрежном отношении к оформлению служебных документов

Начальник связи пехотного батальона сообщил, что ему не хватило времени вовремя разобраться с документами – он едва избежал штрафа в размере 17 тысяч гривен.

В парламенте зарегистрировали законопроекты о налогообложении посылок с приобретенными через маркетплейсы товарами

Граждане смогут получать посылки стоимостью до 45 евро без налогообложения, если посылки посылаются им безвозмездно физлицами.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Галина Третьякова
    Галина Третьякова
    голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів