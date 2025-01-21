Трамп обмежив отримання громадянства США за правом народження

Наказ набуде чинності протягом наступних 30 днів.

Джерело фото: скріншот відео The Washington Post

У перший день на посаді президент США Дональд Трамп підписав указ про перегляд процесу надання громадянства дітям, народженим на території країни. Про це повідомляють у медіа.

Указ Трампа, як вказується, заборонить федеральним установам видавати певні документи, які зазвичай надаються громадянам США.

Документ поширюється на дітей, народжених після 30 днів з моменту вжиття заходів. Він застосовується за обставин, коли батьки перебувають у США нелегально, а також у ситуаціях, коли мати перебуває в США тимчасово, наприклад, за візою, а батько не є громадянином.

Як пише The Hill, Американська спілка громадянських свобод (ACLU) подала позов, оскаржуючи указ Трампа, спрямований на перегляд процесу надання громадянства за правом народження для дітей, народжених у США від батьків, які не проживають тут на законних підставах.

У позові ACLU, поданому в Нью-Гемпширі від імені клієнтів, чиї діти не визнаватимуться громадянами згідно з наказом, стверджується, що наказ порушує 14-ту поправку, а також Закон про адміністративні процедури.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.