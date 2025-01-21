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ВАКС конфіскував у дохід держави квартиру заступника начальника Полтавського обласного ТЦК

10:58, 21 січня 2025
Суд визнав квартиру заступника начальника Полтавського обласного ТЦК необґрунтованим активом.
ВАКС конфіскував у дохід держави квартиру заступника начальника Полтавського обласного ТЦК
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У вівторок, 20 січня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила цивільний позов САП до родини заступника начальника Полтавського обласного ТЦК та СП про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави. Про це повідомила пресслужба ВАКС.

«ВАКС визнав необґрунтованим актив, а саме – квартиру у місті Полтава», - сказано у заяві.

Суд також додав, що рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. Повний текст судового рішення буде складений 24 січня 2025 року.

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