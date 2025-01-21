Каліфорнія готується до впровадження Bitcoin в економіку штату

В Асамблеї Каліфорнії розробляють законопроект щодо інтеграції Bitcoin в свою економічну структуру.

Фото: The Fintech Times

Штат Каліфорнія працює над законодавством, яке може закласти основу для інтеграції Bitcoin в економічну структуру регіону. Цей крок демонструє серйозні наміри щодо впровадження цифрової валюти. Про це пише Coinpedia.

Член Асамблеї Каліфорнії Філіп Чен розробляє законопроєкт, співпрацюючи з некомерційною організацією Proof of Workforce із Санта-Моніки. Їх мета — дослідити роль Bitcoin у розвитку штату та підготувати проєкт політики для майбутньої законодавчої сесії.

За словами засновника Proof of Workforce Дома Бея, ініціатива спрямована на освітню роботу, охоплення громад та впровадження інноваційних рішень для інфраструктури. «Історія Genesis Bitcoin має глибоке коріння в Каліфорнії. Величезною частиною цієї історії Genesis є інноваційна мережа, розроблена для захисту часу, енергії та цінностей повсякденних працюючих людей. Bitcoin не партійний, він унікально каліфорнійський», — підкреслив Бей.

Раніше Proof of Workforce співпрацювала з мерією Санта-Моніки, відкривши офіс для підтримки Bitcoin, що привернуло значну увагу інших міст Каліфорнії.

Ініціативи спрямовані на створення сприятливих умов для використання Bitcoin у штаті. Як зазначає видання Coinpedia, така політика може залучити інвесторів та надати Bitcoin новий поштовх у популяризації.

На тлі глобального інтересу до цифрових активів, Каліфорнія робить крок уперед, створюючи передумови для інтеграції Bitcoin у державний сектор.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.