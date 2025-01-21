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Калифорния готовится к внедрению Bitcoin в экономику штата

11:50, 21 января 2025
В Ассамблее Калифорнии разрабатывают законопроект по интеграции Bitcoin в свою экономическую структуру.
Калифорния готовится к внедрению Bitcoin в экономику штата
Фото: The Fintech Times
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Штат Калифорния работает над законодательством, которое может заложить основу для интеграции Bitcoin в экономическую структуру региона. Этот шаг демонстрирует серьезные намерения по внедрению цифровой валюты. Об этом пишет Coinpedia.

Член Ассамблеи Калифорнии Филип Чен разрабатывает законопроект, сотрудничая с некоммерческой организацией Proof of Workforce из Санта-Моники. Их цель - исследовать роль Bitcoin в развитии штата и подготовить проект политики для будущей законодательной сессии.

По словам основателя Proof of Workforce Дома Бея, инициатива направлена на образовательную работу, охват общин и внедрение инновационных решений для инфраструктуры. «История Genesis Bitcoin имеет глубокие корни в Калифорнии. Огромной частью этой истории Genesis является инновационная сеть, разработанная для защиты времени, энергии и ценностей повседневных работающих людей. Bitcoin не партийный, он уникально калифорнийский», - подчеркнул Бэй.

Ранее Proof of Workforce сотрудничала с мэрией Санта-Моники, открыв офис для поддержки Bitcoin, что привлекло значительное внимание других городов Калифорнии.

Инициативы направлены на создание благоприятных условий для использования Bitcoin в штате. Как отмечает издание Coinpedia, такая политика может привлечь инвесторов и предоставить Bitcoin новый толчок в популяризации.

На фоне глобального интереса к цифровым активам, Калифорния делает шаг вперед, создавая предпосылки для интеграции Bitcoin в государственный сектор.

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