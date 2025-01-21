ВАКС конфисковал в доход государства квартиру заместителя начальника Полтавского областного ТЦК

Суд признал квартиру заместителя начальника Полтавского областного ТЦК необоснованным активом.

Во вторник, 20 января, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила гражданский иск САП к семье заместителя начальника Полтавского областного ТЦК и СП о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства. Об этом сообщила пресс-служба ВАКС.

«ВАКС признал необоснованным актив, а именно – квартиру в городе Полтава», - говорится в заявлении.

Суд также добавил, что решение вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы всеми участниками дела, если апелляционная жалоба не была подана. Полный текст судебного решения будет составлен 24 января.

Ранее мы писали, что СБУ задержала главного психиатра ВСУ, который за время полномасштабной войны разбогател более чем на 1 млн долларов США.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.