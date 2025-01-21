Практика судов
  1. В Украине

ВАКС конфисковал в доход государства квартиру заместителя начальника Полтавского областного ТЦК

10:58, 21 января 2025
Суд признал квартиру заместителя начальника Полтавского областного ТЦК необоснованным активом.
ВАКС конфисковал в доход государства квартиру заместителя начальника Полтавского областного ТЦК
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во вторник, 20 января, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила гражданский иск САП к семье заместителя начальника Полтавского областного ТЦК и СП о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства. Об этом сообщила пресс-служба ВАКС.

«ВАКС признал необоснованным актив, а именно – квартиру в городе Полтава», - говорится в заявлении.

Суд также добавил, что решение вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы всеми участниками дела, если апелляционная жалоба не была подана. Полный текст судебного решения будет составлен 24 января.

Ранее мы писали, что СБУ задержала главного психиатра ВСУ, который за время полномасштабной войны разбогател более чем на 1 млн долларов США.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

суд решение суда ВАКС ТЦК

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Дональд Трамп подписал указ о создании Департамента эффективности госуправления DOGE, который должен возглавить Илон Маск

Цифровая служба США переименована в Службу DOGE США, и она будет работать при исполнительном офисе Президента США, а также будут созданы команды в отдельных агентствах США.

Конкурс на вакантную должность члена ВККС полностью провалился – будет новый конкурс

Высший совет правосудия отказал обоим претендентам на должность члена Высшей квалификационной комиссии судей.

Дональд Трамп издал указ о приостановлении выплат средств неправительственным организациям-исполнителям грантовых проектов в иностранных странах

Напомним, что за вопросы выплат организациям в иностранных странах отвечает в частности Агентство США по международному развитию (USAID).

Журналы учета не прошиты и не пронумерованы – офицера признали виновным в небрежном отношении к оформлению служебных документов

Начальник связи пехотного батальона сообщил, что ему не хватило времени вовремя разобраться с документами – он едва избежал штрафа в размере 17 тысяч гривен.

В парламенте зарегистрировали законопроекты о налогообложении посылок с приобретенными через маркетплейсы товарами

Граждане смогут получать посылки стоимостью до 45 евро без налогообложения, если посылки посылаются им безвозмездно физлицами.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Галина Третьякова
    Галина Третьякова
    голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів